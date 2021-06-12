“دجوكوفيتش” يطيح بنادال ويصل لنهائي رولان غاروس

تأهل المُصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش إلى نهائي بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الكبرى، بعدما تخطى حامل اللقب الإسباني رافائيل نادال على ملعب “فيليب شاتريه” في باريس في نصف النهائي.

وتأخر دجوكوفيتش في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، بعدما قدّم الماتادور الإسباني عرضاً كبيراً كلله بالسيطرة على إرساله، لكن اللاعب الصربي عاد في المجموعة الثانية التي حسمها بذات النتيجة، وجاءت المجموعة الثالثة التي أكدت قوة دجوكوفيتش والمنافسة مع نادال في الأراضي الترابية، ليكسبها بصعوبة بعد شوط كسر التعادل بسبعة لستة، قبل أن يحسم المجموعة الرابعة بستة أشواط مقابل شوطين.

وسيواجه دجوكوفيتش في المباراة النهائية خصمه اليوناني ستيفانوس تسيتيباس، الذي تغلّب على الألماني ألكسندر زفيريف.

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