تقرير | تفوق الأهلي بنغازي والاتحاد والهلال ودارنس في الجولة الثانية

بنغازي 12 يونيو 2021 (وال)- اختتمت مساء أمس الجمعة؛ الجولة الثانية من مباريات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، لحساب المجموعتين الأولى والثانية، بإقامة أربعة لقاءات موزعة على أربعة ملاعب.

على أرضية ملعب شهداء بنينا واصل الأهلي بنغازي سلسلة انتصاراته ونتائجه القوية، عقب تفوقه على ضيفه الأنوار بنتيجة هدف دون رد.

المباراة توسطها الحكم ( عبد الواحد حريويدة )، انتهى شوطها الأول من دون أهداف، هذا ونجح الأهلي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، عن طريق رأسية المحترف النيجيري ( أيفيونغ ) في الدقيقة (87).

بهذا الفوز يُواصل الأهلي بنغازي تصدره لفرق المجموعة الأولى برصيد ( 37 )، فيما تجمد رصيد الأنوار عند النقطة ( 7 ) محتلا بها المرتبة (11).

في مباراة أخرى، شهد ملعب درنة البلدي تفوق دارنس على ضيفه نجوم أجدابيا بنتيجة هدف دون رد، وقد أدار اللقاء الحكم ( محمد القضبي )، لاسيما وأن هدفها الوحيد جاء عن طريق المهاجم (سامي الغولة) في الدقيقة ( 84 )، بهذا الفوز رفع دارنس رصيده إلى (13) نقطة واقعًا في الترتيب السابع، بينما تجمد رصيد نجوم أجدابيا عند النقطة (6).

في المقابل، فقد خليج سرت مباراته أمام ضيفه الهلال بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت على أرضية ملعب سرت البلدي.

ونجح الهلال في تسجيل هدفي اللقاء الأول كان بإمضاء لاعبه ( طارق السعيطي )، فيما عزز الانتصار المهاجم ( أنس المصراتي )، بذلك يرفع الهلال رصيده إلى (29) نقطة محتلا الترتيب الثالث في المجموعة الأولى، في حين بقي خليج سرت عند النقطة ( 15) واقعًا بها في الترتيب السادس.

ولحساب المجموعة الثانية، تمكن الاتحاد من حسم الأمور متفوقًا على المدينة بنتيجة هدف وحيد، مواصلا بذلك صدارته لفرق المجموعة ذاتها.

وقاد هذه المقابلة التي جرت على أرضية ملعب طرابلس الدولي الحكم (عبد الله الفضيل )، فضلا على إن الهدف جاء برأسية التونسي ( علي العامري )، عند بلوغ الدقيقة (71).

بذلك يُواصل الاتحاد تحقيق انتصاراته المتتالية، متصدرًا بها فرق المجموعة الثانية برصيد (31) نقطة، في حين يحتل المدينة المرتبة السابعة برصيد ( 14 ) نقطة. (وال) س أ / ر ت

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