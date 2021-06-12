قوات تركية تستهدف مدنيين سوريين خارج حدودها

رصدت منظمة “مظلومدير” الحقوقية تصاعداً في الانتهاكات التي ترتكبها قوات “الجندرما” التركية على الحدود مع سوريا، سواء في مواجهة من يرغب بعبور الحدود هرباً من النزاع، أو أولئك الذين يعيشون قرب الجدار الفاصل، الذي أنشأته أنقرة منذ سنوات.

ودعت المنظمة في تقريرها إلى الوقف الفوري لحالات العنف على الحدود، والتي من شأنها أن تُشكل استفزازا للسوريين، ورصدت عدداً من الحالات لتلك الانتهاكات بينها حالات استهدفت أطفالا.

ولفتت المنظمة إلى إحصائها مقتل نحو خمسمئة مواطن سوري على الحدود برصاص الجندرما، التي تنتشر في مخافر ونقاط عسكرية على طول الجدار الفاصل، بينهم من استُهدف داخل الأراضي السورية، فيما تمتنع الحكومة التركية عن التعليق على مثل هذه الانتهاكات.

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