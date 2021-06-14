إسبانيا تواجه السويد في انطلاق مبارياتهما في يورو 2020

تلتقي إسبانيا مع السويد في افتتاح مشوارهما ببطولة أمم أوروبا، على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية ضمن المجموعة الخامسة.

ويخوض منتخب لاروخا الاختبار الأبرز في المجموعة، خاصة مع غياب قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس الذي أصيب الأيام الماضية بفيروس كورونا، كما أن المدرب لويس أنريكي شدد على ضرورة تحقيق الانتصار، رغم غياب بعض العناصر للاقتراب من الصعود إلى ثُمن النهائي في حال الفوز على منافسه السويدي.

وشهدت التحضيرات الأخيرة لأبطال اليورو في ثلاث نسخ سابقة مشاركة عدة لاعبين شبان، حيث تُعد إسبانيا من بين أقل المنتخبات في اليورو بمعدل الأعمار الذي يصل إلى 26 عاماً. وتشارك إسبانيا والسويد منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

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