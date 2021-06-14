اخبار الرياضة

إسبانيا تواجه السويد في انطلاق مبارياتهما في يورو 2020

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلتقي إسبانيا مع السويد في افتتاح مشوارهما ببطولة أمم أوروبا، على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية ضمن المجموعة الخامسة.

ويخوض منتخب لاروخا الاختبار الأبرز في المجموعة، خاصة مع غياب قائد المنتخب سيرجيو بوسكيتس الذي أصيب الأيام الماضية بفيروس كورونا، كما أن المدرب لويس أنريكي شدد على ضرورة تحقيق الانتصار، رغم غياب بعض العناصر للاقتراب من الصعود إلى ثُمن النهائي في حال الفوز على منافسه السويدي.

وشهدت التحضيرات الأخيرة لأبطال اليورو في ثلاث نسخ سابقة مشاركة عدة لاعبين شبان، حيث تُعد إسبانيا من بين أقل المنتخبات في اليورو بمعدل الأعمار الذي يصل إلى 26 عاماً. وتشارك إسبانيا والسويد منتخبي بولندا وسلوفاكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك