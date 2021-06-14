للمرة الثانية .. “الإعصار الصربي” يحصد رولان غاروس

تُوج المُصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة رولان غاروس للتنس، للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية، بفوزه على المصنف الرابع اليوناني ستيفانوس تسيتيباس بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وفرض تسيتيباس نفسه نداً قوياً في المجموعة الأولى التي أنهاها لمصلحته بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، اللاعب اليوناني عاد وواصل تألقه في المجموعة الثانية ليحسمها بستة لاثنين، إلا أن الإعصار الصربي عاد من بعيد من وكسب المجموعة الثالثة بستة أشواط لثلاثة، والرابعة بستة لاثنين، ليُجبر منافسه على خوض مجموعة فاصلة والتي آلت لدجوكوفيتش في النهاية بستة أشواط مقابل أربعة، في المباراة التي استغرقت من اللاعب الصربي 4 ساعات و11 دقيقة لحسمها، أمام قرابة خمسة آلاف متفرج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية