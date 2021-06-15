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بعد خسارته أمام ليبيريا.. المنتخب الوطني يُكمل تحضيراته لمواجهة السودان

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول مباراةٍ له بعد عودته لقيادة المنتخب الوطني لم يستطع المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي جمعت “الفرسان” ودّيًا أمام ليبيريا، ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب السودان في تصفيات كأس العرب.

المنتخب الليبيري؛ لعب المباراة منقوصًا عدديًا، بعد طرد أحد لاعبيه منذ الدقيقة التاسعة؛ ليكمل المباراة بهذه الوضعية، وينتزع الفوز الودّي بهدف من ركلة جزاء.

معسكر تونس القصير؛ انتهى فعليًا، وستتحوّل البعثة، في الساعات القادمة، إلى قطر؛ لتُكمل تحضيراتها هناك، قبل المواجهة التي ستكون في التاسع عشر من شهر يونيو الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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