بعد خسارته أمام ليبيريا.. المنتخب الوطني يُكمل تحضيراته لمواجهة السودان

في أول مباراةٍ له بعد عودته لقيادة المنتخب الوطني لم يستطع المدرب الإسباني، خافيير كليمنتي، تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة التي جمعت “الفرسان” ودّيًا أمام ليبيريا، ضمن التحضيرات لمواجهة منتخب السودان في تصفيات كأس العرب.

المنتخب الليبيري؛ لعب المباراة منقوصًا عدديًا، بعد طرد أحد لاعبيه منذ الدقيقة التاسعة؛ ليكمل المباراة بهذه الوضعية، وينتزع الفوز الودّي بهدف من ركلة جزاء.

معسكر تونس القصير؛ انتهى فعليًا، وستتحوّل البعثة، في الساعات القادمة، إلى قطر؛ لتُكمل تحضيراتها هناك، قبل المواجهة التي ستكون في التاسع عشر من شهر يونيو الحالي.

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