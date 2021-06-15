“الفرص الضائعة” عنوان تعثّر “لاروخا” أمام السويد

خيم التعادل دون أهداف على قمة المجموعة الخامسة بين إسبانيا والسويد على ملعب لاكارتوخا في إشبيلية ضمن يورو 2020 .

وشهدت المباراة إضاعة فرص سهلة من جانب المنتخبيْن، خاصةً من جانب أصحاب الأرض “لاروخا”، الذي سيطر على معظم مجريات الشوط الأول بنسبة امتلاك الكرة، وحاولت السويد عبر الهجمات المرتدة، وارتكزت على قوة دفاعها وحارسها “أولسن”.

وخلال المباراة؛ خاضت إسبانيا المواجهة بغياب قائد المنتخب، سيرجيو بوسكيتس، المصاب بفيروس “كورونا”، حيث أشرك المدرب، لويس أنريكي، مكانه لاعب مانشستر سيتي، رودري.

وحصد المنتخبان، بعد هذا التعادل، نقطةً واحدةً في رصيديْهما قبل مواجهة إسبانيا مع بولندا، والسويد أمام سلوفاكيا، في الجولة الثانية.

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