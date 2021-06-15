“باتريك تشيك” يوقّع على أجمل أهداف “اليورو”

حقّقت التشيك انتصارًا مهمًّا على اسكتلندا، بهدفيْن دون مقابل على ملعب هامبدن بارك، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لـ”اليورو”.

وافتتح باتريك تشيك، أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 42 من كرة رأسية؛ لينتهي بذلك الشوط الأول بتقدم تشيكي.

وعاد باتريك تشيك لتعزيز النتيجة في الدقيقة الـ 52، بطريقةٍ رائعةٍ من تسديدة بعيدة من منتصف الملعب لتحسم التشيك النتيجة بثنائية دون مقابل.

وحصدت التشيك أول ثلاث نقاط في المجموعة لتتساوى مع إنجلترا في الصدارة، فيما تأخرت اسكتلندا للمركز الأخير مع كرواتيا بدون نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية