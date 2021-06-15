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سلوفاكيا تُفاجئ “رفقاء ليفاندوفيسكي” في “اليورو”

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهلّت سلوفاكيا مشاركتها في بطولة أمم أوروبا بفوز صعب على بولندا بهدفيْن مقابل هدفٍ وحيدٍ، ضمن المجموعة الخامسة، التي استضافتها سان بطرسبرغ الروسية.

وتقدمت سلوفاكيا في النتيجة، عبر حارس بولندا تشيزني الذي منح التقدم لمنافسه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ 18.

وعدّلت بولندا النتيجة في الدقيقة الـ 46 عبر كارول لينيتي، وعزّز رفقاء المخضرم ماريك هامشيك التقدم في الدقيقة الـ 69، بواسطة المدافع ميلان سكرينيار.

وبهذه النتيجة؛ حققت سلوفاكيا انتصارًا مهمًّا جعلها في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد بولندا في المركز الأخير دون نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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