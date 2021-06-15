يغادر المنتخب الوطني لكرة القدم الإربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل ثلاثة أيام من مباراته المرتقبة ضد نظيره السوداني في تمهيدي كأس العرب .

المنتخب الوطني أنهى تجمعه القصير في تونس بقيادة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي الذي تعرف على امكانيات لاعبيه في ودية ليبيريا والتي خسرها منتخبنا بهدف دون رد في أول وآخر اختبار قبل شد الرحال إلى الدوحة .

ويتطلع المنتخب لتحقيق الفوز من أجل ضمان مكان في دور المجموعات حيث سيضمن الفائز مكانا له في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبي الجزائر ومصر والفائز من مباراة منتخبي لبنان وجيبوتي .كليمنتي يسافر مع الفرسان إلى الدوحة ..فهل يتخطى السودان ؟

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