عجينة ينافس البكباك على رئاسة اتحاد الطائرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عن القائمتين الأوليتين المرشحتين لانتخابات الاتحاد المقررة في العشرين من الشهر الجاري

القائمة الأولى ضمت الرئيس الحالي عدنان البكباك ومصباح البغدادي نائبا له وبدر الشريف كمدير مالي وعضوية الثلاثي عبد الوهاب زوبي وعيد علواني وطارق صولة عضوا، فيما ستمثل عايدة بلال العنصر نسائي .

أما القائمة الثانية التي يترأسها محمد عجينة فضمت محمد بوخريص نائبا ومنجي نانيس مديرا مالي ، بالاضافة إلى عضوية علي طاهر وعوض علي ورضا فرعون ، بينما ستمثل حواء حرب العنصر النسائي في هذه القائمة

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