التعادل يُخيّم على مواجهة التانغو وتشيلي

حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة الأرجنتين وتشيلي، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من بطولة “كوبا أمريكا”، والتي أقيمت على ملعب “نيلتون سانتوس”، الأولمبي في ريو دي جانيرو.

وتقدّم منتخب التانغو بهدف نجمه الأول ليونيل ميسي من ضربةٍ حرّةٍ مباشرةٍ، نفذها بطريقة رائعة في الدقيقة الـ 33، وانتظرت تشيلي حتى الدقيقة الـ 12 من الشوط الثاني؛ لتدرك التعادل عبر مهاجمها إدواردو فارغاس.

وحصد المنتخبان نقطةً واحدةً لكلٍّ منهما في بداية مشوارهما في بطولة “كوبا أمريكا” التي يسعيان للتتويج بها، مجددًا، في الأراضي البرازيلية.

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