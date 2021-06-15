باراغواي تقلب الطاولة على بوليفيا

حقّقت باراغواي فوزًا مهمًّا على حساب بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أولمبيكو بيدرو لوديفيكو، في غويانيا، ضمن المجموعة الأولى.

وتقدمت بوليفيا في الدقيقة العاشرة من علامة الجزاء عبر ركلة جزاء سجلها إروين سافيدرا، وعدّلت باراغواي الكفة بواسطة أليخاندرو روميرو غامارا في الدقيقة الـ 62، قبل أن يُعزّز أنخيل روميرو النتيجة بالهدف الثاني لباراغواي بعد ثلاث دقائق.

وعاد روميرو قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق لتسجيل الهدف الثالث لتحصد باراغواي أول ثلاث نقاطٍ لها في البطولة حيث تطمح للمنافسة على اللقب الغائب عن خزائنها منذ عام 1979.

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