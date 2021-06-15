“العائد من الموت” يُطمئن العالم.. ويدعم منتخب بلاده في مشوار “اليورو”

أعرب نجم المنتخب الدنماركي، كرستيان إيركسن، عن شكره الكبير لكلِّ الداعمين له خلال أزمته الصحية التي مرّ بها، اليوميْن الماضييْن، عقب سقوطه في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده أمام فنلندا، في “أمم أوروبا”.

وأشار “إيركسن”، خلال صورةٍ له نشرها عبر حسابه الرسمي عبر “انستجرام” في المستشفى بالعاصمة كوبنهاجن، وقال نجم وسط الدنمارك: “أشكر الجميع على الرسائل الرائعة والجميلة حول العالم، والتي تعني الكثير لي ولعائلتي” .

وأضاف: “لايزال عليّ الخضوع لبعض الاختبارات في المستشفى، أشعر بأنني بخير في ظل هذه الملابسات”.

وذكر لاعب الوسط الدنماركي أن عليه دعم وتشجيع لاعبي منتخب بلاده خلال مشواره في البطولة؛ وذلك من أجل المضي قدمًا في “يورو 2020”.

وكان كريستيان إيركسن قد سقط، بصورة مفاجأة، على الأرض قبل نهاية الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده التي خسرها أمام فنلندا، بهدفٍ دون مقابل.

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