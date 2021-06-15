الأولمبية تشكل لجان للإشراف على انتخابات الكرة الطائرة

أخبارليبيا24

أصدر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الروق القرارين 97 و98 بشأن تشكيل لجنة انتخابات للإشراف على العملية الانتخابية للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، وتشكيل لجنة طعون للنظر والبث في الطعون لانتخابات الاتحاد الليبي للكرة الطائرة.

وكلفت اللجنة الأولمبية من خلال القرار 97 لجنة للإشراف على انتخابات اتحاد الكرة الطائرة تتكون من عزالدين القاضي رئيسا وبعضوية أحمد علي وعلي محمد.

كما كلفت لجنة للطعون في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة تتكون من وليد الحبيب رئيسا وبعضوية حسين بوعرقوب ومحمد الفقي.