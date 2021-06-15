الفيفا يعلن “طرح تذاكر” مباراة المنتخب الوطني والسودان

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن مواجهة المنتخب الوطني ونظيره السوداني في المباراة المؤهلة إلى بطولة كأس العرب ستقام على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وبحسب الفيفا واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، فإن تذاكر المباراة تم طرحها على موقع البطولة وموقع الاتحاد الدولي، وستجرى المواجهة يوم 19 من الشهر الجاري على ملعب خليفة الدولي، أحد ملاعب مونديال 2022.

وتضم المجموعة التي سيتأهل منها الفائز من مباراة المنتخب الوطني أمام السودان كلاً من مصر والجزائر إضافة إلى الفائز من مواجهة لبنان أمام جيبوتي.

وتكلف أسعار التذاكر لحضور مواجهة المنتخب الوطني ونظيره السوداني حوالي 5 دولارات، أي قرابة 20 ديناراً ليبياً.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني إلى قطر خلال اليومين المقبلين من العاصمة التونسية وذلك تحضيراً للمباراة المرتقبة.

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