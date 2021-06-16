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وفاق صبراتة يعترض على عدم انطلاق الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى الجهازين الفني والإداري لنادي الوفاق بصبراتة انزعاجهم من عدم انطلاق دوري الدرجة الأولى خاصة وأن الفريق قد استعد جيداً لهذا الاستحقاق الذي يأمل من خلاله العودة للدوري الممتاز بعد سنوات طويلة من الغياب.

وبعد استضافة الوفاق لفريق المحلة في مباراة ودية فإن إدارة النادي بدأت تفكر جدياً في تجميد نشاط الفريق نظراً لعدم وضوح الرؤية في إقامة الدوري من عدمه وكذلك لتسرب الملل وخيبة الأمل لدى اللاعبين والطاقم التدريبي بعد تأخر انطلاق المسابقة بل وربما تعذر إقامتها هذا الموسم.

ويعتبر الوفاق بصبراته من أكثر أندية المنطقة الغربية استعداداً لدوري الدرجة الأولى من أجل تحقيق أحلام جمهوره في العودة لدوري الأضواء الذي كان من أبرز أنديته كما ترك انطباعات وذكريات لا تُنسى في مشاركاته السابقة مع كبار أندية الممتاز.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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