منتخبنا يكمل استعداداته بمعسكره بتونس

تصل الليلة بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى الدوحة من أجل استكمال التحضير لملاقاة المنتخب السوداني في مباراة تمهيدي بطولة كأس العرب التي ستقام نهاية العام الجاري.

المنتخب الوطني قبل السفر إلى قطر خاض مباراة ودية مع منتخب ليبيريا وخسرها بهدف واحد دون مقابل في ملعب الشاذلي زويتن بتونس، وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره السوداني يوم السبت القادم في ملعب خليفة الدولي بالدوحة، وسيخوض المنتخب مباراة السودان منقوصا من اللاعبين المحترفين مؤيد اللافي وحمدو الهوني ومحمد صولة والمعتصم بالله المصراتي.

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