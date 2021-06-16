قبل أيام من مواجهة السودان .. الفرسان ينهون معسكر تونس

تقرير 218

انهى المنتخب الوطني تحضيراته في تونس والتي استمرت على مدى اربعة ايام والوجهة الان صوب الدوحة من اجل مواجهة منتخب السودان ضمن تصفيات كأس العرب

فرسان المتوسط اجرو مساء الامس حصة تدريبية مسائية على ارضية ملعب المنزه في العاصمة تونس كما اراح كليمنتي عدد من اللاعبين الذين لعبو مباراة ليبيريا الودية كاملة والتي خسرها المنتخب بهدف دون رد

كليمنتي عبر عن رضاها عن مجموعة من اللاعبين خلال معسكر تونس ولكنه اكد ان القائمة ستشهد العديد من التغيرات في الاستحقاقات المقبلة

اذا هي ايام فقط تفصلنا عن المواجهة المرتقبة امام السودان التي تبدو في افضل حالاتها كرويا ومباراة التصفيات لن تقبل القسمة على اثنين فالعبور اما ان يكون لصقور الجديان او لفرسان المتوسط

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