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الدون يتألق أمام هنغاريا .. ويحقق رقماً قياسياً في أمم أوروبا

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت البرتغال إنتصاراً هاماً على هنغاريا بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة ليورو 2020 .

ولم تفلح بطلة النسخة الأخيرة في الوصول إلى شباك هنغاريا حتى وصول المباراة إلى الدقيقة الرابعة والثمانين عبر الظهير رافائيل غيريرو بعد تسديدة تغيرت من الدفاع، وبعد ثلاث دقائق تحصلت البرتغال على ركلة جزاء سجل خلالها النجم كرستيانو رونالدو الهدف الثاني ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، وعاد الدون ليعزز النتيجة بالهدف الثالث بعد تبادل الكرة مع رافائيل سيلفا داخل منطقة الجزاء .

لتحصد البرتغال أول ثلاث نقاط في البطولة في لتتصدر المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما توقفت هنغاريا في المركز الأخير بدون نقاط .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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