الفرسان يصلون قطر لمواجهة السودان

أخبارليبيا24

حطت بعثة المنتخب الوطني الليبي رحالها في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك استعداداً لمواجهة نظيره السوداني في 19 من هذا الشهر لنيل بطاقة التأهل لبطولة العرب التي تستضيفها قطر.

وأجرت بعثة ليبيا فور وصولها للعاصمة القطرية فحوصات فيروس كورونا للتأكد من خلو أعضاء البعثة من كوفيد 19 .

وكان المنتخب الليبي قد بدأ تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بصقور الجديان بالدخول في معسكر قصير بالعاصمة التونسية بإشراف مدربه الإسباني خافيير كلمنتي خاض خلاله لقاء ودي أمام ليبيريا فقد نتيجته 1-0.

وكان الطاقم الفني قد اختار 23 لاعبا لمواجهة السودان من بينهم لاعبان محترفان بينما خلت قائمة المنتخب الليبي من أسماء تألقت في عدد من الدوريات العربية والأوربية لعل أبرز هذه الأسماء حمدو الهوني نجم الترجي التونسي والمعتصم المصراتي لاعب وسط سبورتنغ براغا البرتغالي.

وسيتأهل المنتخب الفائز من مواجهة فرسان المتوسط وصقور الجديان للعب في المجموعة الرابعة التي تعد أقوى المجموعات في البطولة بتواجد منتخبي مصر والجزائر والمتأهل من مباراة لبنان وجيبوتي.