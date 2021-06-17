بقيادة “الدهماني”.. الأهلي طرابلس يبدأ تحضيراته لـ”الممتاز”

يُواصل الأهلي طرابلس تدريباته اليومية بملعب حسن الأمير، بمقر النادي، تحت إشراف مدربه الوطني الشاب عماد الدهماني، والذي تسلّم المهمة خلفًا للمدرب السابق المصري طلعت يوسف، بعد فسخ عقده بالتراضي مع الإدارة الأهلاوية.

ويبذل “الدهماني” جهودًا كبيرة مع مساعده سامي القعيد، والتونسي سامي زميط؛ لإعادة التوازن للفريق، وتصحيح مكامن الخلل في صفوفه، حتى يستعيد ثقة جمهوره في المنافسة بقوة على لقب هذا الموسم.

ويُواجه رفاق الدولي محمد نشنوش، في الجولة الثالثة من مرحلة الإياب، فريق الشط؛ من أجل تحقيق انتصارٍ جديدٍ في رحلتهم للتأهل إلى المربع الذهبي لمرحلة التتويج.

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