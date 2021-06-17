فرق الفئات السنّية بنادي الحميدية تُواصل تدريباتها المكثفة

تُواصل فرق الفئات السنّية بنادي الحميدية الرياضي ببلدية تاجوراء استعداداتها لاستكمال بقية مشاركاتها في مسابقات هذا الموسم، سواءً في فئات البراعم والأشبال والشباب.

وفي فئة البراعم، التي تعتبر بمثابة العمود الفقري لبناء وصقل المواهب اليافعة؛ يقوم المدرب المجتهد الكابتن “علي دريبيكة”، بمهامه في تدريب براعم الحميدية، وفقًا للإمكانيات المتاحة لهذا النادي العريق.

وتسعى إدارة نادي الحميدية إلى تكوين فريق متجانس و متمرس في هذه الفئة المهمة؛ حتى يكون رافدًا لفريق الأشبال، ويُساهم بلاعبيه الموهوبين في إعادة التوهج للنادي مستقبلاً، وذلك من خلال بروز لاعبين أكفّاء بالفريق الأول لكرة القدم.

ويتدرب الفريق يوميًا على الملعب المعشب صناعيًا، وكذلك الملعب الترابي؛ لاكتساب اللياقة البدنية.

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