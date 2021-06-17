بعثة “فرسان المتوسط” تصل الدوحة.. تمهيداً لمواجهة السودان

وصلت بعثة المنتخب الوطني، مساء أمس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي ستحتضن مباراة المنتخب والسودان ضمن تصفيات كأس العرب.

وسيُباشر المنتخب تحضيراته، اليوم، حيث سيُواجه السودان في مباراة فاصلة يوم السبت المقبل على ستاد خليفة، ويأمل “فرسان المتوسط” في تجاوز “صقور الجديان”، رغم أن الأخير في أفضل حالاته.

من جهته، سيحاول “كليمنتي” اقتلاع ورقة الترشح لكأس العرب رغم قصر مدة التحضير .

وخاض المنتخب الوطني قبل أيام معسكره في تونس؛ تحضيرًا للمرحلة المقبلة، حيث فقد مباراته أمام ليبيريا الودّية بهدفٍ دون مقابل.

ويستعدّ “فرسان المتوسط”، خلال الفترة القادمة، لخوض تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا في المجموعة التي تضمّ “مصر والغابون وأنغولا”.

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