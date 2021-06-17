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بفوزٍ مهمٍّ على تركيا.. ويلز تقترب من التأهّل في “اليورو”

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاعت ويلز تحقيق فوزٍ مهمٍّ على تركيا بهدفين دون مقابل، في المرحلة الثانية من المجموعة الأولى، والتي أقيمت على ملعب باكو الأولمبي.

وتمكّن آرون رامسي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 42 من عمر الشوط الأول ، وعزّز كونور روبرتس التقدم بالهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من المباراة، وأضاع النجم غاريث بيل ركلة جزاء في الدقيقة الـ 61 ليُطيح بالكرة خارج المرمى.

وحصدت ويلز نقطتها الرابعة في البطولة بعد التعادل في الجولة الأولى مع سوسيرا، وقطع رفقاء غاريث بيل خطوةً كبيرةً نحو العبور إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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