الكاف يمدد فترة تسجيل الفرق المشاركة إفريقيا إلى يوليو

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد الليبي بتمديد فترة تسجيل الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية حتى نهاية شهر يوليو القادم.

موافقة الكاف جاءت بعد طلب قدمه الاتحاد الليبي لكرة القدم بشأن تمديد فترة إعلان أسماء الفرق المشاركة في مسابقتي أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية بسبب عدم مقدرة الاتحاد الليبي على إنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل شهر يونيو الحالي.

يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حدد في السابق الـ30 من يونيو الحالي موعد الانتهاء تسجيل أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية في الموسم المقبل.

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