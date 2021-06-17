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“السيليساو” يُواصل استعداداته لمواجهة بيرو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يُواصل المنتخب البرازيلي تحضيراته لمواجهة بيرو في الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تحتضنها للمرة الثانية على التوالي.

وأجرى منتخب السامبا الحصة التدريبية عقب وصوله إلى ريو دي جانيرو، استعدادًاً لمباراة بيرو، على ملعب نيلتون سانتوس، وشارك كل اللاعبين خلال المباراة التي فاز فيها منتخب السيلسياو أمام فنزويلا بثلاثيةٍ دون مقابل.

وسيظلّ المنتخب البرازيلي، الذي يقوده المدرب تيتي، في مركز التدريبات “جرانخا كوماري”، والذي يقع على بعد مائة كيلو متر من ريو دي جانيرو، وهو المركز الذي خاض فيه السامبا تحضيراته قبل انطلاق البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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