“السيليساو” يُواصل استعداداته لمواجهة بيرو

يُواصل المنتخب البرازيلي تحضيراته لمواجهة بيرو في الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا، والتي تحتضنها للمرة الثانية على التوالي.

وأجرى منتخب السامبا الحصة التدريبية عقب وصوله إلى ريو دي جانيرو، استعدادًاً لمباراة بيرو، على ملعب نيلتون سانتوس، وشارك كل اللاعبين خلال المباراة التي فاز فيها منتخب السيلسياو أمام فنزويلا بثلاثيةٍ دون مقابل.

وسيظلّ المنتخب البرازيلي، الذي يقوده المدرب تيتي، في مركز التدريبات “جرانخا كوماري”، والذي يقع على بعد مائة كيلو متر من ريو دي جانيرو، وهو المركز الذي خاض فيه السامبا تحضيراته قبل انطلاق البطولة.

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