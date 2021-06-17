يوفنتوس يُمدّد عقد إعارة مهاجمه الإسباني “موراتا”

أعلن يوفنتوس تجديد إعارة مهاجمه الإسباني، ألفارو موراتا، من فريقه الأصلي أتلتيكو مدريد، لمدة موسمٍ إضافيٍّ.

وذكر البيانكونيري، عبر موقعه، أنه اتفق مع إدارة أتلتيكو مدريد، وقرّر تمديد عقد موراتا حتى يونيو 2022.

وتعاقد يوفنتوس مع موراتا لموسمٍ على سبيل الإعارة، بداية الموسم الماضي، حيث قدم موسمًا جيدًا مع “السيدة العجوز” كلّله بتسجيل 11 هدفًا مع الفريق.

وكان صاحب الـ 28 عامًا، قد خاض تجربةً سابقةً مع يوفنتوس تواصلت من 2014 وحتى 2016، ويملك النادي خيار شراء المهاجم الإسباني، في الصيف القادم.

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