مواجهات نارية في أنطلاقة البريمرليغ

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريمرليغ والذي سينطلق منتصف أغسطس القادم.

وستشهد الجولة الأولى قمة مرتقبة في لندن ستجمع بين حامل اللقب مانشستر سيتي وتوتنهام على ملعب توتنهام، كما سيلعب الوافد الجديد برينتفورد أمام آرسنال، وسيلتقي وصيف النسخة الماضية مانشستر يونايتد مع ليدز يونايتد على ملعب أولد ترافورد، ويواجه ليفربول الضيف الجديد على البريمرليغ نوريتش سيتي خارج قواعده كما سيلعب ليستر سيتي على ملعب ووكز ستاديوم أمام وولفرهامبتون.

ومن المنتظر أن تنطلق المنافسات في الرابع عشر من أغسطس المقبل على أن يختتم الموسم في الثاني والعشرين من مايو 2022.

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