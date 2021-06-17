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صراع “هولندي نمساوي” في أمستردام

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تلتقي هولندا أمام النمسا في ثاني جولات المجموعة الثالثة على ملعب يوهان كرويف أرينا حيث يسعى المنتخبان على ضمان التأهل إلى ثمن نهائي اليورو.

وتدخل هولندا المواجهة بعد انتصارها الصعب في الجولة الأولى على أوكرانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تغلبت النمسا على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف مقابل هدف في بوخارست، ويعد المنتخبان الأوفر حظاً إلى جانب أوكرانيا للعبور إلى الدور الثاني.

وسيكون ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام محتضناً لقرابة ست عشرة ألف متفرج بعد الأجواء الأحتفالية التي شهدتها المباراة الأولى للطواحين أمام أوكرانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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