بسداسية نظيفة.. الأهلي طرابلس يتجاوز جبل الأصابعة ودياً

حقّق فريق الأهلي طرابلس نتيجة الفوز، ودّيًا، على حساب فريق جبل الأصابعة، بستة أهداف دون مقابل؛ تحضيرًا لاستئناف نشاط الدوري الممتاز.

أهداف الأهلي؛ جاءت عن طريق أنيس السلتو “هدفين” وصالح الطاهر “هدفين”، بينما سجّل أسامة شطيبة هدفًا، وحسام حسن هدفًا.

وكانت إدارة الأهلي طرابلس قد عيّنت قبل أيام قليلة عماد الدهماني، كمدرب للفريق، حتى نهاية الموسم، وسيكون ظهوره الأول أمام الشط، لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى الفريق لتثبيت أقدامه، ضمن الفرق المتأهلة للدوري الرباعي لتحقيق اللقب.

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