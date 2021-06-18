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مفتقداً جهود 4 محترفين.. المنتخب الوطني في مواجهة حاسمة أمام السودان

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعدّ المنتخب الوطني لمواجهة نظيره السوداني، لحساب تصفيات كأس العرب، مساء السبت، في استاد خليفة الدولي، في الظهور الرسمي الأول للمدرب القديم الجديد، خافيير كليمنتي، بعد عودته لقيادة “فرسان ليبيا”.

وأجرى المنتخب بعض الحصص التدريبية في تونس، وواجه المنتخب الليبيري ودّيًا بملعب الشاذلي زويتن، وفقد المباراة بنتيجة هدفٍ دون مقابل.

مواجهة السودان؛ لن تكون سهلةً على “زملاء نشنوش”، خاصةً أن المنتخب يدخل المباراة مفتقدًا جهود حمدو الهوني ومؤيد اللافي وسند الورفلي والمعتصم المصراتي؛ نظرًا لارتباطهم مع أنديتهم في المرحلة الحالية.

الفوز على السودان والتأهل للمشاركة بالبطولة العربية؛ سيضع المنتخب الوطني في مجموعة حديدية بجانب الجزائر ومصر في البطولة التي تنطلق في قطر، أواخر العام الحالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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