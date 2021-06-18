بفوزها على النمسا.. هولندا تتأهل لثمن نهائي أمم أوروبا

ضمنت هولندا التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2020 بفوزها على النمسا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة والتي احتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وانتظر منتخب الطواحين 11 دقيقة على انطلاق المباراة؛ ليسجّل له ممفيس ديباي أول أهداف المباراة من علامة الجزاء، وفي الشوط الثاني؛ عزز دينزل دومفيرس التسجيل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 67.

وبذلك؛ تتصدر هولندا مجموعتها بست نقاط، محققةً انتصاريْن فيما توقفت النمسا عند ثلاث نقاط لتتساوى مع أوكرانيا التي تغلبت على مقدونيا الشمالية.

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