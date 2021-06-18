اخبار الرياضة

بفوزها على النمسا.. هولندا تتأهل لثمن نهائي أمم أوروبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمنت هولندا التأهل إلى ثمن نهائي يورو 2020 بفوزها على النمسا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة والتي احتضنها ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.

وانتظر منتخب الطواحين 11 دقيقة على انطلاق المباراة؛ ليسجّل له ممفيس ديباي أول أهداف المباراة من علامة الجزاء، وفي الشوط الثاني؛ عزز دينزل دومفيرس التسجيل بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 67.

وبذلك؛ تتصدر هولندا مجموعتها بست نقاط، محققةً انتصاريْن فيما توقفت النمسا عند ثلاث نقاط لتتساوى مع أوكرانيا التي تغلبت على مقدونيا الشمالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك