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بلجيكا تقلب الطاولة على الدنمارك وتصعد إلى ثمن النهائي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت بلجيكا إلى دور الـ 16 من “أمم أوروبا”، بعدما حققت الانتصار على الدنمارك في كوبنهاجن، بهدفيْن مقابل هدفٍ وحيدٍ ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتقدمت الدنمارك منذ الدقيقة الثانية عبر مهاجمها يوسف بولسن؛ إلا أن الشياطين الحمر عدلوا الكفة في الدقيقة الـ 55، عن طريق ثورغان هازار مستغلاً تمريرة من كيفين دي بروين، ليعود البديل دي بروين ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة .

وباتت بلجيكا بعد تحقيق ثاني انتصاراتها في البطولة، أحد المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي مع إيطاليا وهولندا؛ ليرفع أبناء المدرب روبيرتو مارتينيز رصيدهم إلى ست نقاط، فيما تعرضت الدنمارك للخسارة الثانية على التوالي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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