بلجيكا تقلب الطاولة على الدنمارك وتصعد إلى ثمن النهائي

صعدت بلجيكا إلى دور الـ 16 من “أمم أوروبا”، بعدما حققت الانتصار على الدنمارك في كوبنهاجن، بهدفيْن مقابل هدفٍ وحيدٍ ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتقدمت الدنمارك منذ الدقيقة الثانية عبر مهاجمها يوسف بولسن؛ إلا أن الشياطين الحمر عدلوا الكفة في الدقيقة الـ 55، عن طريق ثورغان هازار مستغلاً تمريرة من كيفين دي بروين، ليعود البديل دي بروين ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 70 من عمر المباراة .

وباتت بلجيكا بعد تحقيق ثاني انتصاراتها في البطولة، أحد المنتخبات المتأهلة إلى ثمن النهائي مع إيطاليا وهولندا؛ ليرفع أبناء المدرب روبيرتو مارتينيز رصيدهم إلى ست نقاط، فيما تعرضت الدنمارك للخسارة الثانية على التوالي.

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