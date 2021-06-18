“أوكرانيا” تعزز حظوظها بتحقيق أول فوز لها في اليورو

حقّقت أوكرانيا أول فوز لها في النسخة الحالية بفوزها على مقدونيا الشمالية لتعزّز حظوظها في الوصول إلى ثمن نهائي يورو 2020.

وتمكّنت أوكرانيا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 29 عبر أندريه يارمولينكو مستغلاً خطأً في تمركز الدفاع، وأضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة الـ 34، وقلصت مقدونيا الشمالية الفارق في الدقيقة الـ 57 عبر إزغان أليوسكي الذي تابع ركلة الجزاء التي أهدرها.

وبذلك؛ حققت أوكرانيا أول ثلاث نقاط لها في البطولة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام هولندا، فيما تجمّد رصيد مقدونيا الشمالية في المركز الأخير، دون نقاط.

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