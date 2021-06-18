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“أوكرانيا” تعزز حظوظها بتحقيق أول فوز لها في اليورو

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقّقت أوكرانيا أول فوز لها في النسخة الحالية بفوزها على مقدونيا الشمالية لتعزّز حظوظها في الوصول إلى ثمن نهائي يورو 2020.

وتمكّنت أوكرانيا من افتتاح التسجيل في الدقيقة الـ 29 عبر أندريه يارمولينكو مستغلاً خطأً في تمركز الدفاع، وأضاف رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة الـ 34، وقلصت مقدونيا الشمالية الفارق في الدقيقة الـ 57 عبر إزغان أليوسكي الذي تابع ركلة الجزاء التي أهدرها.

وبذلك؛ حققت أوكرانيا أول ثلاث نقاط لها في البطولة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام هولندا، فيما تجمّد رصيد مقدونيا الشمالية في المركز الأخير، دون نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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