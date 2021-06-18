“السامبا” تُواصل إقناعها في كوبا أمريكا

واصلت البرازيل، مستضيفة كوبا أمريكا، نتائجها الإيجابية؛ بفوزها العريض على حساب بيرو، برباعية دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في ريو دي جانيرو.

وافتتح الظهير أليكس ساندرو أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 12، وعزّز النجم نيمار دا سيلفا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 68، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف إيفرتون ريبيرو الهدف الثالث في الدقيقة الـ 89، قبل أن يختتم ريتشارليسون الرباعية في الوقت بدل الضائع من المباراة .

وحصدت السامبا انتصارها الثاني، على التوالي، مسجلةً سبعة أهداف في مواجهتيْن ولم تستقبل أي هدف؛ لتحتل الصدارة بست نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية