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بعد 10 سنوات .. آشلي يونغ يعود إلى أستون فيلا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عاد الجناح الإنجليزي أشلي يونغ إلى فريقه السابق أستون فيلا في صفقة انتقال حر قادماً من إنتر بطل إيطاليا .

وبحسب البيان الرسمي لأستون فيلا فإن أشلي يونغ قد وقع على عقد رسمي مع الفريق لمدة عام بعد تجربة في الملاعب الإيطالية أمتدت لموسمين توج خلالها بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وكان صاحب الخمسة والثلاثين عاماً قد غادر أستون فيلا قبل عشرة أعوام إلى مانشستر يونايتد الذي توج معه بعدة ألقاب .

ولم يلعب آشلي يونغ مع المنتخب الإنجليزي منذ سنوات حيث كأن يأمل في الحضور مع منتخب الأسود الثلاثة خلال بطولة أمم أوروبا الحالية .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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