“ديربي بريطاني” يشعل مواجهات الجولة الثانية في اليورو

تقرير 218

عقب انتصارها الأول أمام كرواتيا في أفتتاح مبارياتها ببطولة أمم أوروبا تطمح إنجلترا لضمان الصعود إلى ثمن نهائي النسخة الحالية عندما تستقبل في ويمبلي جارتها أسكتلندا في مواجهة بريطانية خالصة وديربي يعد الأقدم في الكرة العالمية .

منتخب الأسود الثلاثة وبقيادة المدرب غاريث ساوثغيت يتطلع لحسم المواجهة الثانية في المجموعة الرابعة كون رفقاء هاري كين ورحيم ستيرلينغ هم أصحاب الأفضلية لكسب الرهان وضمان العبور لدور الستة عشر .

أما أسكلتندا التي خسرت مواجهتها الأولى في اليورو أمام التشيك على ملعبها بثنائية باتريك تشيك فإن الخسارة مجدداً ستصعب من إمكانية عبور الحاجز الأول من البطولة والتأهل إلى ثاني الأدوار والعمل على مفاجأة الجار في عقر داره في لندن .

أغلب اللاعبين الأسكتلنديين ينشطون في البريمرليغ والدرجات الأخرى من الكرة الإنجليزية، وهذا مايطفئ أجواءاً خاصة بين كل اللاعبين في الديربي البريطاني المنتظر .

صراع الكرة الإنجليزية والأسكتلندية يمتد تاريخها على مدى مائة وخمسين عاماً ، صراع انتقل من التنافس السياسي والجزر البريطانية إلى الملاعب والمنافسات الرياضية ونسخة هذا العام من اليورو الإستثنائية أكملت مفاجأتها بوضع المنتخبين سوياً في مجموعة واحدة ، الصحافة الرياضية البريطانية تناولت أجواء المباراة بأنها الأبرز والأهم بالنسبة لملايين البريطانيين منذ زمن بعيد .

شغب الجمهور الأسكتلندي والإنجليزي أمتد في شوارع لندن في الساعات الماضية قبل المواجهة المرتقبة، مواجهة قد تسعى أسكتلندا مفاجأة أصحاب الأرض كما فعلت في عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين والتي كانت هي الخسارة الأولى للأسود الثلاثة بعد تتويجهم بمونديال ألف وتسعمائة وستة وستين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية