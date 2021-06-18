منتخبنا الوطني لكرة القدم يخوض يوم السبت في الدوحة مباراته ضد السودان ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم

طرابلس 18 يونيو 2021 م (وال)- يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم يوم غد السبت في العاصمة القطرية الدوحة، مباراة أمام جاره السودان ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم قطر 2021 م، لحسم بطاقة التأهل لنهائيات البطولة التي تستضيفها الدوحة للمرة الأولى نهاية العام الجاري.

وكانت بعثة منتخبا قد وصلت الدوحة مساء الأربعاء، ودخلت في إجراء فحوصات حول فيروس كورونا مع الالتزام التام بإجراءات الصحة والسلامة.

ويواصل المنتخب الاستعداد بمشاركة 23 لاعبًا تحت إشراف المدرب الإسباني خافيير كليمنتي .

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات مصر والجزائر والمتأهل من مباراة لبنان وجيبوتي. (وال)

ويذكر ان منتخبنا سبق وأن لعب أمام المنتخب السوداني وكان أول لقاء جمع المنتخبين خلال دورة المعرض عام 1964، وحقق المنتخب الليبي الفوز بهدف لمحمد الخمسي على أرضية الملعب البلدي بطرابلس.

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