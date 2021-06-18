كليمنتي: “سنقاتل أمام السودان من أجل التأهل”

أكد الإسباني خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الليبي على أهمية مباراة فريقه التي ستقام مساء السبت على استاد خليفة الدولي أمام المنتخب السوداني ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العرب قطر 2021.

وقال كليمنتي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عصر الجمعة: إن مواجهة السودان في غاية الأهمية بالنسبة لنا وسنسعى خلالها لتقديم أفضل ما لدينا من أجل تحقيق الفوز والتواجد في منافسات البطولة الكبرى.

وأضاف قائلاً: بذلنا ما في وسعنا لاختيار أفضل العناصر لتلك المباراة الهامة وأظن أننا نجحنا في ذلك، وهناك تقدم ملحوظ في الأداء رغم الصعوبات التي واجهها بعض اللاعبين للمشاركة في المباراة.

وتابع قائلا: إن المشاركة في نهائيات بطولة كأس العرب على رأس أولوياتنا في الوقت الحالي، ونعلم أن مواجهة السودان ليست سهلة؛ فالفريق السوداني يتمتع بالقوة والسرعة، وسيكون نداً صعبا في المباراة، وسنلعب على المكسب وسنقاتل من أجل تحقيق ذلك.

وعن توليه مسؤولية تدريب الفريق قال: توليت المهمة منذ أسبوع؛ إلا أنني أجد التزاماً كبيراً من قبل جميع اللاعبين، والكل يدرك مدى أهمية المباراة وعلينا أن نقدم مستوى جيد، فرغم الصعوبات والتحديات، إلا أن هناك حماس كبير من جميع لاعبي المنتخب واتضح ذلك جليا خلال التدريبات الأخيرة.

وحول طريقة اللعب في المباراة قال: علينا أن نبدأ المباراة باحثين عن الفوز، فسنلعب للفوز منذ الدقيقة الأولى. سوف نلعب بحزم وقوة منذ البداية من أجل تحقيق ما نصبوا إليه، وهو الفوز بالمباراة التأهل للمشاركة في البطولة الهامة.

علي سلامة كابتن المنتخب الليبي: استعددنا جيداً للمباراة، والبطولة فرصة لكل العرب لاكتشاف منشآت مونديال قطر 2022

وخلال المؤتمر، تحدث علي سلامة كابتن المنتخب الليبي عن مباراة فريقه المرتقبة أمام المنتخب السوداني وقال: نعلم جيدا أننا مقبلون على مباراة صعبة أمام المنتخب السوداني الذي يتمتع بالقوة والسرعة ولديه لاعبين مميزين في العديد من المراكز؛ إلا أننا لدينا العزيمة والإصرار على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز.

وأضاف قائلا: استعددنا جيدا لهذا اللقاء المرتقب ودرسنا المنافس والآن نحن جاهزون للمباراة، وسنسعى جاهدين لتنفيذ تعليمات المدرب داخل المستطيل الأخضر وبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز.

وتطرق قائد المنتخب الليبي للحديث عن إقامة البطولة في قطر مستضيفة المونديال قائلا: ملاعب قطر رائعة للغاية وكأس العرب فرصة لكل العرب ليكتشفوا منشآت المونديال، ويرون هذه الإمكانيات الرائعة قبل انطلاق الحدث الأهم في العالم، والمونديال الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ونحن على ثقة من نجاح قطر تنظيميا ونتمنى لهم التوفيق.

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