هوبيرت: “مباراة ليبيا صعبة على الفريقين”

أكد الفرنسي هوبيرت فيلود مدرب المنتخب السوداني على أهمية مباراة فريقه أمام المنتخب الليبي في التصفيات المؤهلة الى بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عصر يوم الجمعة: إن مواجهة المنتخب الليبي في غاية الأهمية بالنسبة لنا نسعى خلالها تحقيق الفوز وحسم التأهل، ونعلم جيداً أن المباراة لن تكون سهلة بل نتوقع مباراة صعبة، لأن المنتخب الليبي سيحاول الضغط علينا لتحقيق الفوز فالمباراة مهمة لكلا الفريقين، ويجب أن نأخذ كل تفاصيل المباراة بعين الاعتبار.

وأضاف قائلا: ليبيا فريق صعب إلا أن المنتخب السوداني متجانس بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وخلال العشرة أيام الماضية خضنا تجربتين وديتين أمام زامبيا بذل خلالها اللاعبون مجهودا كبيرا، وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، وأن نستغل خبراتنا في مواجهة المنتخب الليبي، فنحن مستعدون بنسبة 95 % للمباراة.

وبسؤاله عن ترشيح البعض للمنتخب السوداني للفوز بالمباراة قال: أرى أن فرصة الفريقين متساوية، فالمنتخب الليبي لديه أسلوبه وإمكانياته وأنا أعرف عقليته جيدا.

وحول أهمية كأس العرب FIFA قطر 2021قبل بطولة أمم افريقيا قال: تعد البطولة استعداداً مثالياً لبطولة أمم أفريقيا والتي تعتبر بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا.

وبسؤاله عن تنظيم قطر لبطولة كأس العرب أجاب: فكرة رائعة أن تقام بطولة كأس العرب من جديد، وهناك اهتمام كبير بالبطولة، ولدينا رغبة كبيرة في تحقيق الفوز على المنتخب الليبي والتواجد في البطولة والاستمتاع بهذه الأجواء.

نصر الدين الشغيل: كل الإمكانيات متوفرة في قطر

استهل نصر الدين الشغيل كابتن الفريق السوداني حديثه خلال المؤتمر الصحفي المنتخب الليبي قائلا: في الفترة الأخيرة هناك اهتمام كبير بالمنتخب الوطني انعكس على مستواه ونتائجه في التصفيات الأفريقية، ونتمنى أن يتواصل نفس الاهتمام، وأن نواصل على نفس النهج، ونحقق الفوز في مباراتنا أمام المنتخب الليبي من أجل التواجد في نهائيات كاس العرب.

وبسؤاله عن إقامة البطولة بحضور جماهيري قال: أود أن أقدم الشكر للجالية السودانية على دعمها للفريق منذ قدومنا إلى الدوحة، نحن نلعب بدون جمهور منذ فترة طويلة، وتواجد الجماهير بالتأكيد له طعم خاص ودافع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وبسؤاله عن لعب المباراة على أحد ملاعب مونديال 2022 قال: الملاعب لها دور كبير في تقديم مستوى جيد وفي قطر كل الإمكانيات متوفرة، ونحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا، ففي مثل هذه المباريات كل لاعب يقدم أفضل ما لديه لتسويق نفسه للحصول على فرصة احتراف جيدة.

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