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بعد ذهبية العرب … رتاج تعد الليبين بالمزيد

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

في أول تصريح لها بعد حصدها ذهبية رمي القرص في البطولة العربية لألعاب القوى بتونس عبرت البطلة رتاج السائح لليبيا الأحرار عن سعادتها بهذا التتويج .

رتاج ظهرت سعيدة في مجمل حديثها للأحرار معتبرة رفع العلم الليبي وسماع النشيد الوطني على منصة التتويج مكافئة لجهودها وتعبها أثناء فترة التحضير للبطولة .

ووعدت رتاج متابعيها بحصد المزيد من القلائد في البطولة الإفريقية وبطولة العالم في الفترة القادمة .
وعن قدرتها في خطف بطاقة التأهل للأولمبياد القادم في طوكيو ، لم تخفي رتاج صعوبة المهمة في ظل الظروف الحالية ، حيث لاتضع البطلة الليبية التأهل لطوكيو هدفا لها بل تأمل في التأهل للدورة الأولمبية التي تليها بعد 4 سنوات

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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