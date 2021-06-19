المدينة يتجاوز المحلة ودّيًا.. ويستعدّ لـ”اختبار ثقيل”

حقق المدينة انتصارًا معنويًا مهمًا على نظيره وجاره المحلة، ضمن استعدادات الفريقيْن لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء فوز الحواتة على المحلة بهدفيْن دون مقابل، في المباراة الودّية التي جمعت بينهما، بملعب طرابلس الدولي، بقيادة الحكم الدولي السابق لطفي بللو.

وسجل الهدفيْن اللاعبان، عبد الرؤوف الساعدي والغاني ماكسويل باكو.

وأشرك مدربا الفريقيْن عبدالحفيظ أربيش وحسين الدالي، جميع اللاعبين الاحتياطيين، وبالأخص اللاعبين الشباب الصاعدين من فئة الشباب؛ من أجل منحهم الفرصة لإثبات أحقيتهم في ارتداء سواء الغلالة البرتقالية أوالسوداء والبيضاء.

وسيخوض المدينة يوم الأحد اختبارًا ودّيًا آخر من العيار الثقيل، عندما يحلّ ضيفًا على فريق الأهلي بنغازي، بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

يُذكر أن المدينة سيواجه الاتحاد المصراتي، يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الثالثة إيابًا للممتاز بينما يلتقي المحلة يوم الخميس المقبل مع فريق الخُمس.

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