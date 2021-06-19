بمعنويات مرتفعة.. “فرسان المتوسط” يُواجهون “صقور الجديان”

تقرير 218

سيكون اليوم الحسم في ستاد خليفة في العاصمة القطرية الدوحة؛ فإمّا أن يعبر المنتخب الوطني إلى كأس العرب، أو سيكون العبور حليف نظيره السوداني.

المعنويات مرتفعةٌ بين اللاعبين، حسب تصريحات رئيس البعثة، خميس آدم، والرغبة في التأهل ومواصلة المشوار؛ كبيرةُ جدًا، وكلّ لاعبٍ يمنّي النفس في ترسيم نفسه أساسيًا في تشكيلة الإسباني خافيير كليمنتي.

التحضيرات لموقعة السودان؛ انطلقت منذ أسبوع فقط، بداية بتونس وصولاً إلى الدوحة التي ستكون مسرحًا لهذه المباراة الفاصلة.

“فرسان المتوسط”؛ أنهوا تحضيراتهم، مساء أمس، ورغم قصر مدة التحضير؛ فإن كليمنتي أبدى تفاؤله بأداء عددٍ من اللاعبين في صفوف المنتخب.

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