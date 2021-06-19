باتريك تشيك يُواصل التألّق في “أمم أوروبا”

حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة كرواتيا والتشيك التي أقيمت على ملعب هامبدن بارك، في غلاسكو الاسكتلندية، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

وتقدمت التشيك بهدف في الدقيقة الـ 37، عبر باتريك تشيك من علامة الجزاء ليسجّل هدفه الثالث خلال البطولة، وينفرد بصدارة الهدافين حتى الآن، إلا أن إيفان بيريسيتش تمكّن من تسجيل التعادل لكرواتيا في الدقيقة الـ 47 .

ورفعت التشيك رصيدها إلى أربع نقاط، لتعزّز حظوظها في بلوغ ثمن النهائي، فيما سجّلت كرواتيا أول نقطةٍ لها في البطولة؛ لتُبقي على آمالها للتأهّل للدور المقبل.

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