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باتريك تشيك يُواصل التألّق في “أمم أوروبا”

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل بهدف لمثله مواجهة كرواتيا والتشيك التي أقيمت على ملعب هامبدن بارك، في غلاسكو الاسكتلندية، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة أمم أوروبا “يورو 2020”.

وتقدمت التشيك بهدف في الدقيقة الـ 37، عبر باتريك تشيك من علامة الجزاء ليسجّل هدفه الثالث خلال البطولة، وينفرد بصدارة الهدافين حتى الآن، إلا أن إيفان بيريسيتش تمكّن من تسجيل التعادل لكرواتيا في الدقيقة الـ 47 .

ورفعت التشيك رصيدها إلى أربع نقاط، لتعزّز حظوظها في بلوغ ثمن النهائي، فيما سجّلت كرواتيا أول نقطةٍ لها في البطولة؛ لتُبقي على آمالها للتأهّل للدور المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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