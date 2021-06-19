كليمنتي: لم يحالفنا التوفيق في المباراة

قال الإسباني خافيير كليمنتي مدرب المنتخب الليبي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: المباراة كانت صعبة على الفريقين، قدمنا خلالها مستوى جيد إلا أنه لم يحالفنا التوفيق في المباراة.

وأضاف: السودان نجح في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء، والمنتخب الليبي عاد بعدها وأتيحت له عدة فرص لم يتمكن من استغلالها وتحويلها إلى أهداف، وبخلاف الهدف لم يكن هناك فرص كثيرة للسودان مثل المنتخب الليبي ولكننا في النهاية خسرنا.

وعن تأثير الخسارة على الفريق قال: علينا أن نتقبل الهزيمة وننظر الى الجانب الإيجابي فالمنتخب قدم مباراة جيدة، لعبنا بطريقة جيدة خاصة في الشوط الثاني.

واختتم حديثه قائلا: نتمنى أن يحالفنا التوفيق فيما هو قادم.

محمد نشنوش

قال محمد نشنوش حارس مرمى المنتخب الليبي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: المباراة كانت صعبة حاولنا خلالها تقديم مستوى جيد وتحقيق الفوز للتأهل للبطولة إلا أننا لم نتمكن من تحقيق ذلك بسبب عدم التوفيق في الفرص التي أتيحت لنا.

وأضاف قائلا: الوقت لم يكن كافيا أمام المدرب الجديد للفريق للإعداد واختيار اللاعبين، لكننا حاولنا ولم يحالفنا التوفيق والمستوى مبشر فيما هو قادم.

هوبيرت فيلود

أعرب الفرنسي هوبيرت فيلود مدرب المنتخب السوداني عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على حساب المنتخب الليبي وتأهله الى نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021.

وقال فيلود خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: سعداء للغاية بما حققنا في المباراة والتأهل للمشاركة في البطولة الكبرى فكل الأمور كانت في صالحنا، والهدف المبكر الذي سجلناه في المباراة ساعدنا كثيرا في الحفاظ على النتيجة وأشكر اللاعبين على ما قدموه على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف قائلا: لعبنا مباراة شاقة فالفريقان كان مستواهما متقاربا والمنتخب الليبي منتخب جيد، إلا أننا نجحنا في تحقيق الفوز والهدف المرجو من المباراة، وشعور الفرح بعد المباراة لا يوصف.

وحول المشاركة مع مصر والجزائر في نفس المجموعة قال: بكل تأكيد مجموعة قوية جدا، ومن الجيد أن نخوض مباريات قوية في البطولة، فهي فرصة مميزة لمواجهة منتخبات مثل مصر والجزائر، وإعداد جيد لكاس الأمم الأفريقية.

وقال أيضا: راض تماما عما قدمه الفريق في المباراة وتحقيقه المطلوب وهو الفوز والحفاظ على شباكه نظيفة، صحيح فقدنا السيطرة؛ لكن في المجمل الأداء كان جيدا.

ياسين حامد

أعرب ياسين حامد عن سعادته بالفوز والتأهل للمشاركة في كأس العرب FIFA قطر 2021، وقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: لعبنا مباراة جيدة للغاية على مدار الشوطين ونجحنا في تسجيل هدف مبكر فتح لنا الطريق أمام الفوز.

ووجه ياسين الشكر للجماهير السودانية التي حضرت اللقاء قائلا: نتوجه بالشكر للجمهور والحمد لله نجحنا في إسعادهم ونتمنى التوفيق فيما هو قادم

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