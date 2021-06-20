الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتية يصدر قرار تكليف لجنة “إمتحانات ترقية أحزمة”

طرابلس 20 يونيو 2021 (وال) – أصدر الأمين العام للاتحاد الليبي للكاراتية المهندس عبد الحميد بن رجب، أمس السبت، قراراً بتكليف لجنة إمتحانات ترقية أحزمة من الأسود 1- دان إلى الأسود 4 دان.

هذا وكلف الأمين العام لجنة مكونة من السيد إبراهيم البوسيفي رئيس اللجنة، السيد عبدالرحمن الرابطي عضو، السيد عبدالحميد بن رجب عضو مالي، لإجراء إمتحانات الترقية بالمنطقة الغربية بنادي وسعاية ابديري، حسب الزمان والمكان المحددين، وتقديم تقريرها فور الإنتهاء من إجراء الامتحان.

كما كلف لجنة مكونة من السيد عبدالله السعيطي رئيس اللجنة، السيد أشرف بلال عضو، السيد امساعد الفرجاني عضو مالي، لإجراء إمتحانات الترقية بالمنطقة الشرقية، بنادي قاريونس حسب الزمان والمكان المحددين، و تقديم تقريرها فور الإنتهاء من إجراء الإمتحان. (وال – طرابلس) ر ع / هــ ع

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