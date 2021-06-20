ختام دوري المرحوم “بشير عمران” بمرزق

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اختتم يوم أمس السبت دوري المرحوم “بشير عمران” لكرة القدم المصغرة لأندية حوض مرزق بتنظيم وإشراف نادي التحدي حج حجيل ببلدية مرزق.
وشارك في الدوري 6 أندية هي التحدي والريف والشروق والنصر والجيل الصاعد والإيمان وشهد تتويج نادي التحدي مرزق بدوري الناشئين كما توج نادي الجيل الصاعد تراغن بدوري القدامى
وشاركت مسابقة الناشئين 5 أندية وجاءت التراتيب الأول نادي التحدي 12 نقطة والترتيب الثاني النصر 9 نقاط والترتيب الثالث الشروق 6 نقاط ورابعا النسور 3 نقاط والإيمان من دون نقاط.
وشاركت في فئة القدامى عدد 6 فرق حيث توج الجيل الصاعد باللقب وحل ثانيا نادي الريف وجاء ثالثا نادي التحدي وفي المركز الرابع نادي الشروق والخامس نادي التحدي( ب) وأخيرا نادي الإيمان.
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