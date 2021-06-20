اخبار الرياضة

بخسارته أمام السودان.. المنتخب الوطني يُودّع بطولة العرب

تم النشر منذُ 11 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في أول ظهور رسمي له رفقة المنتخب الوطني فشل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي في قيادة الفرسان إلى نهائيات كأس العرب عقب الخسارة أمام المنتخب السوداني بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها استاد خليفة الدولي.

المنتخب السوداني لم يمهل نظيره الليبي سوى خمس عشرة دقيقة لافتتاح باب التسجيل عن طريق محمد عبدالرحمن من علامة الجزاء بعد خطأ فادح من قبل المدافع الشاب الطاهر بن عامر.

حاول فيما بعد المنتخب الوطني الوصول لشباك منتخب صقور الجديان في أكثر من مناسبة وكان قريبا بالفعل عن طريق معاذ عيسى ومحمد المنير لكنه فشل في الوصول إلى مراده.

النتيجة استمرت على ما هي عليه والمنتخب السوداني تماسك حتى آخر دقيقة ليحقق ما يريد ويتأهل لنهائيات البطولة من دور المجموعات التي ستقام في قطر في نهاية العام بينما تكبد المنتخب الوطني خسارة جديدة ليستمر مسلسل خيبات الأمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك