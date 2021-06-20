بخسارته أمام السودان.. المنتخب الوطني يُودّع بطولة العرب

في أول ظهور رسمي له رفقة المنتخب الوطني فشل المدرب الإسباني خافيير كليمنتي في قيادة الفرسان إلى نهائيات كأس العرب عقب الخسارة أمام المنتخب السوداني بهدف دون مقابل في المباراة التي استضافها استاد خليفة الدولي.

المنتخب السوداني لم يمهل نظيره الليبي سوى خمس عشرة دقيقة لافتتاح باب التسجيل عن طريق محمد عبدالرحمن من علامة الجزاء بعد خطأ فادح من قبل المدافع الشاب الطاهر بن عامر.

حاول فيما بعد المنتخب الوطني الوصول لشباك منتخب صقور الجديان في أكثر من مناسبة وكان قريبا بالفعل عن طريق معاذ عيسى ومحمد المنير لكنه فشل في الوصول إلى مراده.

النتيجة استمرت على ما هي عليه والمنتخب السوداني تماسك حتى آخر دقيقة ليحقق ما يريد ويتأهل لنهائيات البطولة من دور المجموعات التي ستقام في قطر في نهاية العام بينما تكبد المنتخب الوطني خسارة جديدة ليستمر مسلسل خيبات الأمل.

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