ليفاندوفسكي يُسجل للمرة الأولى في أمم أوروبا

فرض المنتخب البولندي التعادل على إسبانيا بهدف لمثله في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ليورو 2020، في المباراة التي احتضنها ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.

وافتتح لاروخا التسجيل في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر ألفارو موراتا، وعدّل النجم روبرت ليفاندوفيسكي النتيجة في الدقيقة الرابعة والخمسين بكرة رأسية متقنة، ليُسجل أول أهدافه في اليورو، ليرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى نقطتين بعد التعادل الثاني توالياً، فيما سجلت بولندا أول نقاطها في النسخة الحالية.

وينتظر الحسم في الجولة الأخيرة من المجموعة، حيث تُواجه إسبانيا سلوفاكيا فيما تلتقي بولندا أمام السويد.

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