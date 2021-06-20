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ليفاندوفسكي يُسجل للمرة الأولى في أمم أوروبا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرض المنتخب البولندي التعادل على إسبانيا بهدف لمثله في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ليورو 2020، في المباراة التي احتضنها ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.

وافتتح لاروخا التسجيل في الدقيقة الخامسة والعشرين عبر ألفارو موراتا، وعدّل النجم روبرت ليفاندوفيسكي النتيجة في الدقيقة الرابعة والخمسين بكرة رأسية متقنة، ليُسجل أول أهدافه في اليورو، ليرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى نقطتين بعد التعادل الثاني توالياً، فيما سجلت بولندا أول نقاطها في النسخة الحالية.

وينتظر الحسم في الجولة الأخيرة من المجموعة، حيث تُواجه إسبانيا سلوفاكيا فيما تلتقي بولندا أمام السويد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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